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Поставки газа из РФ в Сербию достигнут 2,6 млрд кубометров в год

Поставки газа из РФ в Сербию достигнут 2,6 млрд кубометров в год

Поставки газа с территории России в Сербию на годовом уровне вырастут до 2,4-2,6 млрд кубометров. Соответствующий прогноз сделал генеральный директор компании «Србиягаз», зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.

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