Бойцы СВО устроили праздник для детей с ограниченными возможностями

Сотрудники Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями были приятно удивлены, когда к ним обратились представители третьей разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» и инструкторов 165-го учебного центра с желанием оказать благотворительную помощь подопечным учреждения.
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