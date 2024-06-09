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Крымская газета

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Бойцы СВО устроили праздник для детей с ограниченными возможностями

Бойцы СВО устроили праздник для детей с ограниченными возможностями

Сотрудники Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями были приятно удивлены, когда к ним обратились представители третьей разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» и инструкторов 165-го учебного центра с желанием оказать благотворительную помощь подопечным учреждения.

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