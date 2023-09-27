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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шунин о борьбе за титул в РПЛ: «В этом сезоне нет единоличного лидера. Шансы есть у нескольких команд. Убежден, что «Динамо» поборется за тройку»

Шунин о борьбе за титул в РПЛ: «В этом сезоне нет единоличного лидера. Шансы есть у нескольких команд. Убежден, что «Динамо» поборется за тройку»

«Я буду за свою команду говорить. В этом сезоне нет единоличного лидера. Есть часть команд, которые в очень хорошем состоянии.

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