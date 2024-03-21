"Кремль исчерпал великий запас терпения": План-бомба готовится "рвануть" в Израиле

С территории Ближнего Востока приходят тревожные новости. Израиль, так активно радеющий за нацистский режим в Киеве и попавший в опал на Западе, рискует попасть под "русский удар", который затронет не только правительство Нетаньяху, но и поставит крест на гегемонии Вашингтона.