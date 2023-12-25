Мантуров: Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений

Российская Федерация в настоящий момент опережает западные государства по производству вооружений. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал заместитель руководителя отечественного правительства Денис Мантуров.
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