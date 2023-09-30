Зерновая сделка глазами жителей Эфиопии

Побывал я недавно на обычном рынке в глубинке нашего нового старого геополитического друга и пообщался с местными по поводу зерна и надежд/перспектив по изменению ситуации с зерном в контексте вступления Эфиопии в БРИКС и потенциальной помощи России зерном.