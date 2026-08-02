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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист Бах сообщил, что босс «Мерседеса» Каллениус «под давлением»: «Пока Ола в компании, для Ферстаппена места нет»

Журналист F1-Insider Ральф Бах заявил, что глава группы « Мерседес » Ола Каллениус находится в затруднительном положении.

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