5 причин, почему не стоит заводить рыбок, даже если ребёнок очень просит!

В детстве у меня был аквариум на 300 литров. Поэтому сейчас я завела 9 собак. Как это связано? Всё просто: лично мне кучу мокроносых гавкающих созданий содержать оказалось намного проще! Чаще всего, рыбок заводят как питомца «на разок», чтобы ребенок ответственности учился.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии