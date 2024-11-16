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Квартира, дом, дача

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5 причин, почему не стоит заводить рыбок, даже если ребёнок очень просит!

5 причин, почему не стоит заводить рыбок, даже если ребёнок очень просит!

В детстве у меня был аквариум на 300 литров. Поэтому сейчас я завела 9 собак. Как это связано? Всё просто: лично мне кучу мокроносых гавкающих созданий содержать оказалось намного проще! Чаще всего, рыбок заводят как питомца «на разок», чтобы ребенок ответственности учился.

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