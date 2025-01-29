«Ведомости»: Генпрокуратура подала иск к «Домодедово» из-за иностранного гражданства бенефициаров

Надзорный орган считает, что владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель набсовета Валерий Коган нарушили ФЗ № 57, согласно которому иностранные резиденты, не имеющие специального разрешения правительства России, не могут владеть стратегическими предприятиямиПретензии к владельцам аэропорта «Домодедово» связаны не с приватизацией, а с иностранным контролем, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.