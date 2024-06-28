На российскую столицу надвигается африканская жара

С 28 июня в Москву придет аномальная жара — воздух прогреется до плюс 30 градусов Цельсия. О приближении экстремальной погоды предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.
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