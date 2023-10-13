"Испытываю кровожадное злорадство": Как палестино-израильский конфликт разделил знаменитостей

Расхожий штамп о том, что "пришло время выбирать сторону", кого-то в мире застал врасплох: с одной стороны, в упор расстреливают женщин и детей, с другой – заживо хоронят тех же детей и женщин, стирая в труху многоэтажки.
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