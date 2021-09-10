Темы дня

122 208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Что ты пытаешься втолковать идиоту?Политический режи...
  • Евгений Натесов
    Wladimir Соснин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию по...Кто говорит про р...
  • Wladimir Соснин
    Крупные перемены во власти рано или поздно наверняка будут! Если посмотреть историю отечества,то в России на протяже...Кто говорит про р...

Зачем Лукашенко приезжал в Москву

Зачем Лукашенко приезжал в Москву

Вчера Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, а потом дали совместную пресс-конференцию, из которой стало понятно, что никакой сенсации не случилось.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх