Сын выбрал отца: Агата Муцениеце приняла решение Тимофея

Агата Муцениеце высказалась о решении 12-летнего сына жить с Павлом Прилучным. Актриса Агата Муцениеце откровенно призналась, что приняла решение своего 12-летнего сына Тимофея жить с отцом, актером Павлом Прилучным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии