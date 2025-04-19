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Сын выбрал отца: Агата Муцениеце приняла решение Тимофея

Сын выбрал отца: Агата Муцениеце приняла решение Тимофея

Агата Муцениеце высказалась о решении 12-летнего сына жить с Павлом Прилучным. Актриса Агата Муцениеце откровенно призналась, что приняла решение своего 12-летнего сына Тимофея жить с отцом, актером Павлом Прилучным.

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