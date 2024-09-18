Предсказано увеличение количества жертв из-за бактерий

Исследователи из Вашингтонского университета и Института показателей здоровья и оценки (IHME) предсказали значительное увеличение количества жертв из-за бактерий, устойчивых к противомикробным препаратам (УПП), в будущие десятилетия.
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