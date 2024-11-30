С убитой женщиной-адвокатом простятся сегодня в Петрозаводске

Ирину Ивачеву проводят в последний путь в субботу, похороны пройдет 1 декабря в поселке Пиндуши С Ириной Ивачевой, убитой, предположительно, певцом и бывшим полицейским, простятся в Петрозаводске и Повенце в один день.