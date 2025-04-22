Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Депортированный снова вернулся: девушка мечтала о любви, а получила ВИЧ и "халяльные побои" от Насиба

Депортированный снова вернулся: девушка мечтала о любви, а получила ВИЧ и "халяльные побои" от Насиба

Avia.pro - СМИ Аяна, молодая девушка с русско-башкирскими корнями, мечтала о любви и новой жизни в Сочи, но вместо сказки получила кошмар.

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