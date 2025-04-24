Комитет по транспорту и логистике создан в НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»

На заседании Правления Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ», прошедшем на площадке VII Международной бизнес-конференции по цементу CEMENERGY в Санкт-Петербурге, принято решение о создании Комитета по транспорту и логистике.
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