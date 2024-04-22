Украинская разведка предупредила о тяжелых временах для ВСУ с середины мая

Украину с мая ждет трудная ситуация. Об этом 22 апреля в интервью, размещенном на YouTube-канале BBC, заявил глава главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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