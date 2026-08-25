Транспортные полицейские Сочи провели урок безопасности для детей, отдыхающих в лагере «Экспресс»

В преддверии нового учебного года и в рамках акции «Безопасный транспорт» сотрудники Сочинского линейного управления МВД России на транспорте организовали необычное занятие для 70 воспитанников детского лагеря ОАО «РЖД» «Экспресс».
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