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Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане  

Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане  

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в воскресенье вечером после того, как администрируемые из Украины Telegram-каналы вбросили ложные данные о прибытии в Дагестан рейсов с беженцами – гражданами Израиля.

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Комментарии
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Лев Добрый
Опять проспали провокацию СБУ бандерстана, ну сколько можно!👀😱😜👈
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3 д.
генрих кан
Дело не только в том, что у нас, как обычно, не работают на опережение проблем,  а в том, что эти семена сажают в хорошо подготовленную почву. Вкладывают нужные слова в уши.
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3 д.
Иван
А вот и вспомнили страшное для евреев слово :&quot;Погром&quot;
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3 д.

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