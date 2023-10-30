Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в воскресенье вечером после того, как администрируемые из Украины Telegram-каналы вбросили ложные данные о прибытии в Дагестан рейсов с беженцами – гражданами Израиля.
Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане
Комментарии
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Лев Добрый
Опять проспали провокацию СБУ бандерстана, ну сколько можно!👀😱😜👈
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3 д.
генрих кан
Дело не только в том, что у нас, как обычно, не работают на опережение проблем, а в том, что эти семена сажают в хорошо подготовленную почву. Вкладывают нужные слова в уши.
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3 д.
Иван
А вот и вспомнили страшное для евреев слово :"Погром"
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3 д.
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