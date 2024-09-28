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Царьград

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"Они лучше других знают, как разрешать войны": Белоруссия выступила за реформу Совбеза ООН

"Они лучше других знают, как разрешать войны": Белоруссия выступила за реформу Совбеза ООН

Минск выступает за реформу Совбеза ООН за счёт крупных развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, заявил глава Министерства иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

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