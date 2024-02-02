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Закон, порядок, государство

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Разведчики группировки войск «Запад» завершили подготовку и боевое слаживание в тыловом районе проведения СВО

Разведчики группировки войск «Запад» завершили подготовку и боевое слаживание в тыловом районе проведения СВО

В условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие метают гранаты, штурмуют условные опорные пункты противника, проводят занятия по инженерной подготовке с разными взрывчатыми веществами.

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