Расчеты показали, что вода на Венере могла сохраняться миллиарды лет

Сегодня Венера считается самым негостеприимным миром Солнечной системы. Ее поверхность раскалена примерно до 460 °C, атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа, а давление у поверхности почти в сто раз выше земного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диаспоры идут во ...
- Г Цена за литр бенз...
- SI Почему медведи ма...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым