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Расчеты показали, что вода на Венере могла сохраняться миллиарды лет

Расчеты показали, что вода на Венере могла сохраняться миллиарды лет

Сегодня Венера считается самым негостеприимным миром Солнечной системы. Ее поверхность раскалена примерно до 460 °C, атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа, а давление у поверхности почти в сто раз выше земного.

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