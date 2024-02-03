Психолог Квасов оценил состояние фигуристки Валиевой после дисквалификации

Спортивный и клинический психолог Максим Квасов назвал допинговый скандал фигуристки Камилы Валиевой сильнейшим стрессом для нее, который из острой фазы перерос в классическую, а также заявил, что спортсмены, которые не справляются с подобным, могут начать реализовывать себя в не очень приятных областях.