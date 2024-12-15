Мастер-класс «Композитор в кино» — это возможность взглянуть на кинематограф с новой стороны. Денис Сивцев, опытный кинокомпозитор и аранжировщик, расскажет о своей профессии, делясь секретами работы над звуковыми дорожками для фильмов и сериалов.