Мастер-класс «Композитор в кино» — это возможность взглянуть на кинематограф с новой стороны. Денис Сивцев, опытный кинокомпозитор и аранжировщик, расскажет о своей профессии, делясь секретами работы над звуковыми дорожками для фильмов и сериалов.
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