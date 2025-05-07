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Освещающим торжества в честь Дня Победы журналистам вручили памятные подарки

Освещающим торжества в честь Дня Победы журналистам вручили памятные подарки

В международном пресс-центре Центрального выставочного зала «Манеж» в Москве вручили памятные подарки журналистам, которые будут освещать тожества в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

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