Стартовал X Международный профессиональный конкурс на лучший проект

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков ведет прием заявок на X Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии