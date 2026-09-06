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Царьград

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Избирательная комиссия: Явка в Саксонии-Анхальт достигла 35%

Избирательная комиссия: Явка в Саксонии-Анхальт достигла 35%

На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт явка составила почти 35% по состоянию на 12:00 6 сентября. В голосовании участвуют 16 партий и 398 кандидатов.

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