Избирательная комиссия: Явка в Саксонии-Анхальт достигла 35%

На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт явка составила почти 35% по состоянию на 12:00 6 сентября. В голосовании участвуют 16 партий и 398 кандидатов.
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