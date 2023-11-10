Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 657 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Надо быть последним идитом, чтобы поверить арабским странам. Израиль убеждался в этом не раз. Пойти Израилю на их усл...Арабские страны в...
  • Betahon
    Случайно ничего не бывает, тем более у военного судна государства изгоя в зоне проведения вооруженного конфликта...Пентагон: самолет...
  • Betahon
    Огромное здание посольства хохляндии, расположенное за зданием Моссовета в центре Москвы, представляет угрозу информа...Активисты повесил...

Нетаньяху: Ответственность за ущерб населению Газы лежит на ХАМАС

Нетаньяху: Ответственность за ущерб населению Газы лежит на ХАМАС

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, заявил о том, что ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен гражданскому населению сектора Газа в ходе наземной операции израильской армии, лежит на палестинской организации ХАМАС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх