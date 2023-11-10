Нетаньяху: Ответственность за ущерб населению Газы лежит на ХАМАС

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, заявил о том, что ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен гражданскому населению сектора Газа в ходе наземной операции израильской армии, лежит на палестинской организации ХАМАС.
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