Европейские глобалисты решили уничтожить Украину в войне с Россией, чтобы объединиться, показать США свою решимость сопротивляться политике Трампа, делая Москву и Вашингтон союзниками в обуздании "проснувшегося гиганта" (слова Дональда Туска) ЕС и Британии.
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