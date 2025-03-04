Европейские глобалисты решили уничтожить Украину в войне с Россией, чтобы объединиться, показать США свою решимость сопротивляться политике Трампа, делая Москву и Вашингтон союзниками в обуздании "проснувшегося гиганта" (слова Дональда Туска) ЕС и Британии.