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Татар-информ

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В Казани у водителя забрали Mercedes за долг 64 млн по штрафам и налогам

В Казани у водителя забрали Mercedes за долг 64 млн по штрафам и налогам

Водитель из Казани лишился авто за колоссальный долг по штрафам и налогам. Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, должника поймали накануне во время рейда, проведенного совместно с судебными приставами.

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