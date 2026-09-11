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Газета.ру

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ТАСС: в 2027 году страховые пенсии проиндексируют с 1 февраля и 1 апреля

ТАСС: в 2027 году страховые пенсии проиндексируют с 1 февраля и 1 апреля

Страховую пенсию по старости в следующем году проиндексируют дважды, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

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