К 2030 году типичный китайский гибрид будет потреблять не более 3,3 литра бензина на 100 км — это государственный план

7 из 10 новых авто в Китае к 2030 году будут относится к гибридам или электромобилям Китай определил новые ориентиры для автомобильной промышленности на 2026–2030 годы.
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