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Плагиат в Marathon, Sony подставила авторов Stellar Blade, новая Mafia за $50…

Плагиат в Marathon, Sony подставила авторов Stellar Blade, новая Mafia за $50…

Штраус Зельник рассказал о ценовой политике Take-Two Interactive, Sony объявила о старте предзаказов ПК-версии Stellar Blade, продажи The First Berserker: Khazan не достигли ожидаемых показателей издательства, Хидео Кодзима хочет обеспечить продолжение работы Kojima Productions и после своего ухода из жизни, Apple заблокировала попытку вернуть Fortnite в App Store в США, Marathon от Bungie оказалась в центре скандала, Bethesda пригласила к себе в гости ключевых представителей команды .

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