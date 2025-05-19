Плагиат в Marathon, Sony подставила авторов Stellar Blade, новая Mafia за $50…

Штраус Зельник рассказал о ценовой политике Take-Two Interactive, Sony объявила о старте предзаказов ПК-версии Stellar Blade, продажи The First Berserker: Khazan не достигли ожидаемых показателей издательства, Хидео Кодзима хочет обеспечить продолжение работы Kojima Productions и после своего ухода из жизни, Apple заблокировала попытку вернуть Fortnite в App Store в США, Marathon от Bungie оказалась в центре скандала, Bethesda пригласила к себе в гости ключевых представителей команды .