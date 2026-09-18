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Царьград

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«Есть главный минус»: эндокринолог Долгушин снял вопрос о пользе авокадо

«Есть главный минус»: эндокринолог Долгушин снял вопрос о пользе авокадо

Врач рассказал о пользе и минусах авокадо для худеющих.Врач-эндокринолог Григорий Долгушин в Telegram-канале рассказал о пользе авокадо и его главном недостатке, который особенно важен для тех, кто следит за весом.

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