Китайцы потирают руки: Европа нащупала ответ на ультиматум Трампа

Дональд ТрампCC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump 7762 прочтения Вчера Павел Севостьянов Дональд Трамп часто использовал в предвыборной гонке слово drilling, то есть бурение, имея ввиду нефть и газ.
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