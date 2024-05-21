22 мая — пресс-подход «Итоги реализации проекта "Многонациональная Победа"»

фото: ИЦПМ В среду, 22 мая 2024 года, в 16:30 состоится пресс-подход Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы на тему: «Итоги реализации проекта "Многонациональная Победа"».
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