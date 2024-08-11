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Наши 19-летние срочники проявили необыкновенное мужество, встречая нацистов на Курской земле

Наши 19-летние срочники проявили необыкновенное мужество, встречая нацистов на Курской земле

Юрий Кот   Очень хочется, чтобы те в России, кто отвечает за информационную повестку, пришли в себя и перестали заниматься ерундой, разгоняя панику, а дали людям реальные истории реальных ребят.

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