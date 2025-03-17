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Лебедев: в окружение под Курском попали наёмники из Латинской Америки

Лебедев: в окружение под Курском попали наёмники из Латинской Америки

Подпольщик сообщает, что в числе окружённых в русском приграничье много наёмников.В числе окружённых подразделений ВСУ в Курской области много наёмников.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Они некомбатанты,в расход без сожаления....
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