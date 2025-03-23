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Телефон может быть заражен вирусом через общественные wi-fi и зарядные устройства

Телефон может быть заражен вирусом через общественные wi-fi и зарядные устройства

Об опасности использования общественных точек доступа и общественных зарядок предупредило МВД. Как происходит заражение смартфона вредоносными программами?Wi-fi и зарядки в общественных местах могут быть опасны.

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