Телефон может быть заражен вирусом через общественные wi-fi и зарядные устройства

Об опасности использования общественных точек доступа и общественных зарядок предупредило МВД. Как происходит заражение смартфона вредоносными программами?Wi-fi и зарядки в общественных местах могут быть опасны.
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