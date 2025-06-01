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Дупутат ВР Дмитрук прокомментировал ЧП с поездом в Брянской области

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале написал, что подрыв моста, который стал следствием ЧП с поездом в Брянской области, является очередным шагом к миру по формуле Владимира Зеленского.

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