Дупутат ВР Дмитрук прокомментировал ЧП с поездом в Брянской области

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале написал, что подрыв моста, который стал следствием ЧП с поездом в Брянской области, является очередным шагом к миру по формуле Владимира Зеленского.
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