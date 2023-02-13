Книга животных

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  • Nina Pudikova
    Ты можешь смотреть, как умирает животное? Ты не человек- ты подонок!!!Иногда желание ба...
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Скакунчик-вампир: Паук, который мстит комарам за наши страдания! Он охотится только на насекомых, которые уже напились чужой крови

Скакунчик-вампир: Паук, который мстит комарам за наши страдания! Он охотится только на насекомых, которые уже напились чужой крови

Вы когда-нибудь мечтали отомстить комарам? За противный писк у уха в 3 часа ночи, за испорченный летний отдых на речке? У нас есть хорошая новость: Книга животных нашла того героя, что восстановит справедливость! Скакунчик-вампир — вот тот, кто совершит вендетту! — Приятного аппетита, мистер паук! — Приятных снов, мистер человек! Пока киношные упыри скрываются от дневного света в мрачных дворцах, наш паук живет в солнечной Африке в окрестностях озера Виктория — на границах Кении, Уганды и Танзании.

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