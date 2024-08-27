Do Rzeczy: Зеленский совершил ошибку, запретив связанные с РПЦ организации

Редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в одном из своих материалов написал, что Владимир Зеленский совершил моральную и политическую ошибку, запретив всю деятельность, связанную с Русской православной церковью (РПЦ) на территории Украины.
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