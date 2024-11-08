Орбан заявил, что выпил водки в честь победы Трампа

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах в США выпил водки, а не шампанского, как обещал, потому что находился в тот момент в Бишкеке.
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