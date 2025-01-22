Бизнесмен, президент, романтик. Дональд Трамп угрожает обрушить мировую торговлю, Россию угрозы затронут по касательной

Дональд Трамп — заноза, пожалуй, для всего мира и собственной страны — отдохнув четыре года от Белого дома, сразу же после победы на выборах 5 ноября он принялся делать громкие заявления, касающиеся, в частности, экономики и заградительных мер для товаров из других стран.