Богдан Титомир раскрыл, почему не связал себя узами брака и не стал отцом

Богдан Титомир, экс-вокалист группы «Кар-Мэн», впервые поделился подробностями своей частной жизни. В программе «Секрет на миллион» 58-летний артист откровенно заявил, что не стал отцом, потому что считает, что ему нечего передать потомкам.
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