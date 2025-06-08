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Мода и Шоу-бизнес

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Богдан Титомир раскрыл, почему не связал себя узами брака и не стал отцом

Богдан Титомир раскрыл, почему не связал себя узами брака и не стал отцом

Богдан Титомир, экс-вокалист группы «Кар-Мэн», впервые поделился подробностями своей частной жизни. В программе «Секрет на миллион» 58-летний артист откровенно заявил, что не стал отцом, потому что считает, что ему нечего передать потомкам.

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