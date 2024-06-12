Александр Муравский: "Молдова не может вступать в ЕС как бедный родственник" 

Молдове необходимо использовать все механизмы и помощь Европейского союза для того, чтобы максимально модернизировать свою экономику и общество, чтобы подойти подготовленной страной, которую принимали бы в ЕС за её заслуги в реформах, а не затащили бы как бедного родственника, и от этого будет потом ещё хуже.