Стартовал конкурс видео-арта «Миры Тарковского»

Стартовал IV Всероссийский конкурс видео-арта «Миры Тарковского». Конкурс стартовал вдень рождения кинорежиссера Андрея Тарковского, сообщает пресс-служба Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».
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