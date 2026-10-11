Россияне стали есть рекордно много мяса

В 2025 году потребление мяса на душу населения в России достигло рекордных 83 кг, что стало максимальным показателем с 1990 года (75 кг), сообщило РИА Новости.
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