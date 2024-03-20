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test mazurok

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🔪 В Крыму мужчина зарезал соседа по палате

🔪 В Крыму мужчина зарезал соседа по палате Как сообщили в прокуратуре Крыма, в декабре 2023 года 44-летний житель Симферопольского района поссорился в больнице с соседом по палате и ударил его ножом в шею.

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