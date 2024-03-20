🔪 В Крыму мужчина зарезал соседа по палате Как сообщили в прокуратуре Крыма, в декабре 2023 года 44-летний житель Симферопольского района поссорился в больнице с соседом по палате и ударил его ножом в шею.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔪 В Крыму мужчина зарезал соседа по палате Как сообщили в прокуратуре Крыма, в декабре 2023 года 44-летний житель Симферопольского района поссорился в больнице с соседом по палате и ударил его ножом в шею.